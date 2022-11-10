МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Ежемесячный объем выдач кредитов Сбербанка вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года, сообщил  журналистам глава кредитной организации Герман Греф.

Сбербанк - офис в новом формате

Сбербанк по итогам десяти месяцев восстановил прибыльность

 