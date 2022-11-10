МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Уровень кредитования в ВТБ постепенно восстанавливается, особенно среди населения и малого и среднего бизнеса, сказал глава банка Андрей Костин на на форуме Finopolis. Раскрыт секрет, как перестать жить “от зарплаты до зарплаты”

"Конечно, любой банк зависит прежде всего от клиента. Я всегда говорю, мои коллеги обижаются, что мы — сфера услуг, мы, как официанты: должны обслужить клиента быстро, хорошо и дорого. И в этом плане мы полностью, наше выживание зависит от выживания наших клиентов. Поэтому первая хорошая новость, что невзирая на все, что произошло, начиная с февраля, наши клиенты живы", — сказал он.

"На сегодня, мы чувствуем, что наши клиенты живы. Мы не наблюдаем роста просрочки по кредитам серьезного по всему банковскому сектору. Видим, что постепенно восстанавливается уровень кредитования: может быть, для корпоратов еще нет, но в области розничного кредитования, в области малого и среднего бизнеса ситуация выправляется. Таким образом, у нас есть клиент", — отметил он.