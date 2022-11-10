МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк сейчас не видит потребности в финансировании сверх утвержденных лимитов проекта "Арктик СПГ 2", но готов его увеличить в случае необходимости, сообщил журналистам в кулуарах форума Finopolis первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Госдума продлила упрощенный ввоз оборудования для "Арктик СПГ — 2"

"Банк внимательно следит за ходом реализации проекта и готов рассматривать увеличение финансирования в случае необходимости. На данный момент потребности в финансировании сверх утвержденных лимитов мы не видим", — ответил он на вопрос, допускала ли кредитная организация увеличение объемов финансирования "Арктик СПГ 2".

"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).

Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).