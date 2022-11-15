"Россети Центр" возьмут у Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и МКБ кредит на 80 миллиардов рублей
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Московский кредитный банк откроют для компании "Россети Центр" кредитные линии общим лимитом в 80 миллиардов рублей, следует из анализа данных портала госзакупок, проведенного РИА Новости.
"Россети Центр" провели семь тендеров на "оказание финансовых услуг (предоставление кредитных ресурсов в форме кредитной линии с возможностью открытия расчетного счета для нужд ПАО "Россети Центр".
Компания определила победителей тендеров. Планируется, что Московский кредитный банк откроет кредитную линию лимитом в 6,9 миллиарда рублей, Сбербанк – в 35,9 миллиарда рублей, банк ВТБ – в 23,4 миллиарда рублей, Газпромбанк – в 13,8 миллиарда рублей. Общая цена договоров составит почти 47,9 миллиарда рублей.
Срок оказания услуг — 60 месяцев, говорится в материалах тендеров. В условиях договора указана возможность досрочного погашения кредита.
"Цель использования кредита: финансирование производственно-хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности, рефинансирование обязательств по ранее привлеченным кредитам перед кредитором и/или третьими лицами, а также обязательств по облигационным займам", — указывает заказчик.
На данный момент договоры еще не заключены. Заказчик планирует провести преддоговорные переговоры со всеми победителями "с целью уточнения согласованной сторонами цены договора и иных условий исполнения договора на оказание финансовых услуг".
ПАО "Россети Центр" – дочерняя компания "Россетей". Ведет бизнес на территории 11 областей Центральной части России, обеспечивая электроэнергией население, крупные промышленные компании и предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты, осуществляя технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям.
https://1prime.ru/banks/20221115/838824279.html