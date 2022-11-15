МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Московский кредитный банк откроют для компании "Россети Центр" кредитные линии общим лимитом в 80 миллиардов рублей, следует из анализа данных портала госзакупок, проведенного РИА Новости. Сбербанк предоставил компании "Т Плюс" кредит на 30 миллиардов рублей

"Россети Центр" провели семь тендеров на "оказание финансовых услуг (предоставление кредитных ресурсов в форме кредитной линии с возможностью открытия расчетного счета для нужд ПАО "Россети Центр".

Компания определила победителей тендеров. Планируется, что Московский кредитный банк откроет кредитную линию лимитом в 6,9 миллиарда рублей, Сбербанк – в 35,9 миллиарда рублей, банк ВТБ – в 23,4 миллиарда рублей, Газпромбанк – в 13,8 миллиарда рублей. Общая цена договоров составит почти 47,9 миллиарда рублей.

Срок оказания услуг — 60 месяцев, говорится в материалах тендеров. В условиях договора указана возможность досрочного погашения кредита.

"Цель использования кредита: финансирование производственно-хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности, рефинансирование обязательств по ранее привлеченным кредитам перед кредитором и/или третьими лицами, а также обязательств по облигационным займам", — указывает заказчик.

На данный момент договоры еще не заключены. Заказчик планирует провести преддоговорные переговоры со всеми победителями "с целью уточнения согласованной сторонами цены договора и иных условий исполнения договора на оказание финансовых услуг".

ПАО "Россети Центр" – дочерняя компания "Россетей". Ведет бизнес на территории 11 областей Центральной части России, обеспечивая электроэнергией население, крупные промышленные компании и предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты, осуществляя технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям.