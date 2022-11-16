Путин призвал банки ответственно подходить к потребительскому кредитованию
Путин отметил проблему кредитов, которые превращают пенсионеров в вечных должников
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что российские банки должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию.
"Я думаю, что и финансовые учреждения, банки, имея в виду такие возможности для граждан, должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию. Мы много раз обсуждали эту тему. Надеюсь, что так оно и будет, так что для всех участников этого процесса решения будут правильные", — отметил он на совещании с правительством.
Также российский лидер поднял тему проблем с кредитами у людей старшего возраста, пенсионеров.
Он отметил, что банкам выгодно выдавать небольшие кредиты пенсионерам, у которых есть постоянный и стабильный доход. "Но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при все уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски, это, конечно, нужно прекратить", — сказал Путин.
https://1prime.ru/banks/20221116/838844424.html
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