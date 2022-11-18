МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Кредитная активность на розничном рынке в России в октябре несколько снизилась и до конца года можно ожидать дальнейшего замедления темпов ее роста, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России. ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности банков в России на конец года

"По предварительным данным, в октябре активность на розничном кредитном рынке несколько снизилась из‑за возросшей неопределенности, повышения банками кредитных ставок и снижения спроса населения на покупку дорогостоящих товаров. До конца года можно ожидать дальнейшего снижения темпов наращивания розничного кредитования", — сказано в документе.

По мнению регулятора, дополнительно способствовать охлаждению в данном сегменте кредитного рынка могут установление с 1 декабря надбавки к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях под залог договора долевого участия с низким первоначальным взносом и меры по регулированию необеспеченного потребительского кредитования.

При этом в конце октября ЦБ улучшил прогноз по росту кредитования юрлиц в 2022 году до 10-13% с 5-10%, по росту кредитования населения — до 7-10% с 5-10%.

Также по мнению регулятора, до конца года возможен дальнейший умеренный рост корпоративных и розничных кредитных ставок. Он может быть вызван ухудшением настроений участников рынка из‑за возросшей неопределенности, повышением доходностей ОФЗ и депозитных ставок. При этом принятое 28 октября решение сохранить ключевую ставку на неизменном уровне будет сдерживать рост кредитных ставок, считает ЦБ.