ПЕКИН, 21 ноя — ПРАЙМ. Банки Китая должны приложить все усилия для кредитной поддержки пострадавших от пандемии отраслей и стабилизации экономики, говорится в заявлении Народного банка Китая (Центробанк) и комиссии по регулированию банковской деятельности Китая, опубликованном на официальном сайте ЦБ в понедельник. Китай будет активно наращивать импорт

Все коммерческие банки должны "сделать все возможное" для предоставления различных финансовых услуг для стабилизации инвестиций и стимулирования потребления, усилить кредитную поддержку ключевых сфер, слабых звеньев и отраслевых групп, пострадавших от пандемии, и приложить все усилия для дальнейшей стабилизации экономики.

В сообщении также отмечается необходимость стабилизации кредитования предприятий, работающих в сфере недвижимости, и строительных компаний, а также поддержания разумного спроса на индивидуальные жилищные кредиты.