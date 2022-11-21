Власти Китая призвали банки усилить кредитную поддержку экономики
ЦБ Китая призвал банки усилить кредитную поддержку для стабилизации экономики
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ПЕКИН, 21 ноя — ПРАЙМ. Банки Китая должны приложить все усилия для кредитной поддержки пострадавших от пандемии отраслей и стабилизации экономики, говорится в заявлении Народного банка Китая (Центробанк) и комиссии по регулированию банковской деятельности Китая, опубликованном на официальном сайте ЦБ в понедельник.
Все коммерческие банки должны "сделать все возможное" для предоставления различных финансовых услуг для стабилизации инвестиций и стимулирования потребления, усилить кредитную поддержку ключевых сфер, слабых звеньев и отраслевых групп, пострадавших от пандемии, и приложить все усилия для дальнейшей стабилизации экономики.
В сообщении также отмечается необходимость стабилизации кредитования предприятий, работающих в сфере недвижимости, и строительных компаний, а также поддержания разумного спроса на индивидуальные жилищные кредиты.
https://1prime.ru/banks/20221121/838889439.html
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