МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в октябре снизился до уровня в 234,7 тысячи рублей, что на 19% ниже сентябрьского показателя и на 12,2% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). ЦБ предупредил россиян о новой схеме аферистов

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 234,7 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 19,0% (в сентябре 2022 года – 289,9 тысячи рублей). При этом в октябре данный показатель снизился после пяти месяцев непрерывного роста", — говорится в сообщении.

"Во многом такая динамика показателя объясняется тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, не стремятся наращивать свои обязательства и сокращают долговую нагрузку",- прокомментировал директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков. Российские банки готовят запуск международных переводов по номеру телефона

В то же время и банки в настоящее время придерживаются консервативной политики, выдавая повышенные потребкредиты только "качественным" заемщикам, добавил он. Отмечается также, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительских кредитов и их параметрах по-прежнему остаётся значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика.

В региональном разрезе самый большой средний размер выданного потребкредита в октябре был отмечен в Москве (522,7 тысячи рублей), Московской области (356,8 тысячи), Санкт-Петербурге (335,7 тысячи), Ханты-Мансийском АО — Югре (304,9 тысячи) и Ленинградской области (255,5 тысячи рублей).

Снижение среднего кредита в октябре по сравнению с сентябрём было отмечено практически во всех субъектах РФ. При этом самую серьезную динамику (среди 30 лидеров по объемам кредитов этого типа) продемонстрировали Приморский (-26,9%) и Хабаровский (-25,9%) края, Свердловская (-25,9%) и Саратовская (-24%) области, а также Пермский край (-23,3%). В свою очередь меньше всего в октябре средний размер потребкредита снизился в Москве (-6,1%), Московской области (-14,4%), Санкт-Петербурге (-16,4%), Самарской области (-16,9%) и Татарстане (-17,7%).