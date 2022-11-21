МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Банк России установил макропруденциальные лимиты для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций на выдачу необеспеченных потребкредитов в первом квартале 2023 года, говорится в сообщении регулятора. Названы кредиты, под которыми "нельзя подписываться"

"Банк России установил на первый квартал 2023 года для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам (займам). Макропруденциальные лимиты будут действовать в отношении потребительских кредитов (займов), которые с 1 января по 31 марта 2023 года будут предоставлены и приобретены, а также в отношении потребительских кредитов (займов) с лимитом кредитования, лимит по которым будет установлен (увеличен) в указанный период", — пишет ЦБ.

Отмечается, что мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов.

ЦБ также ожидает, что мера по ограничению роста закредитованности граждан затронет не более 10% от объема выдачи необеспеченных потребкредитов, следует из пресс-релиза.

Банк России в понедельник сообщил, что принял меры по ограничению роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Для этого он установил на первый квартал 2023 года для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам.

"Влияние принятых мер на банки будет неоднородным, так как банки отличаются по доле необеспеченных потребительских кредитов, предоставляемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой и на длительные сроки. Ожидается, что в целом по банковскому сектору вводимое ограничение затронет не более 10% от объема предоставляемых необеспеченных потребительских кредитов", — сказано в сообщении.