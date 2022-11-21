МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Банк России видит вероятность появления макроэкономических рисков при дальнейшем росте закредитованности граждан в условиях перестройки экономики, заявил регулятор. В России снизился средний размер потребительского кредита

"Дальнейший рост закредитованности граждан в условиях структурной перестройки экономики может создавать дополнительные макроэкономические риски. Проблемы граждан с обслуживанием кредитов и займов могут приводить к сокращению спроса в экономике, а потери банков в результате списания "плохих" кредитов — к снижению их возможности по кредитованию экономики", — указал ЦБ.

По данным регулятора, необеспеченное потребительское кредитование растет устойчиво высокими темпами (в августе — октябре 2022 года среднемесячный рост задолженности составил 0,9%) и остается приоритетным сегментом для банков из-за высокой маржинальности.

Доля необеспеченных потребительских кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, составила более 32% в третьем квартале 2022 года, тогда как во втором квартале этого года составляла 28%. На высоком уровне остается доля потребительских кредитов на срок более 5 лет (15% в июле — сентябре 2022 года). Доля займов МФО, выданных заемщикам с ПДН более 80%, во втором квартале 2022 года составила 41% (38% в первом квартале 2022 года), сообщил ЦБ.

Регулятор отметил, что мера по ограничению роста закредитованности граждан затронет не более 10% от объема выдачи необеспеченных потребкредитов.

Банк России в понедельник сообщил, что принял меры по ограничению роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Для этого он установил на первый квартал 2023 года для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам.

"Влияние принятых мер на банки будет неоднородным, так как банки отличаются по доле необеспеченных потребительских кредитов, предоставляемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой и на длительные сроки. Ожидается, что в целом по банковскому сектору вводимое ограничение затронет не более 10% от объема предоставляемых необеспеченных потребительских кредитов", — сказано в сообщении.