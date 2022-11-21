МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Корпоративное кредитование в России активно растет третий месяц подряд, в октябре рост составил 2,4%, выдачи кредитов населению замедлились, увеличившись за этот месяц на 1%, следует из материалов Банка России. Сбербанк нарастил кредитование компаний с начала года

"Корпоративное кредитование выросло на значительные 1,3 триллиона рублей (+2,4%). Такой высокий темп держится уже три месяца подряд (в сентябре +2,5%, в августе +2,4%), а с начала года прирост составил 5,4 триллиона рублей (+10,7%), что практически равно результату за весь 2021 год (+5,5 триллиона рублей, +11,7%)", — сказано в документе.

При этом кредитование населения в октябре замедлилось, рост составил 1%, тогда как в сентябре оно выросло на 1,6%, следует из материалов регулятора. Заметно замедлилось необеспеченное потребительское кредитование – до роста в 0,3% (по предварительным данным) после увеличения 0,9% в сентябре, указал ЦБ.

"Вероятнее всего, замедление вызвано снижением спроса со стороны населения, отложившего крупные покупки в условиях возросшей неопределенности, ужесточением кредитной политики банков, в том числе выразившимся в повышении стоимости кредитов (по данным опросов кредитных организаций, ставки по вновь выдаваемым кредитам выросли в октябре на 2 процентного пункта)", — сообщил регулятор.