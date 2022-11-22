Глава НСПК рассказал о странах, где принимают карты "Мир"
Глава НСПК: банки Армении, Белоруссии, Киргизии продолжили принимать карты "Мир"
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Турецкие банки прекратили обслуживание карты "Мир", но банки Армении, Белоруссии, Киргизии и целый ряд других стран продолжают сотрудничество с платежной системой, сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев.
"Турецкий рынок функционировал… до тех пор пока не возникла угроза вторичных санкций для турецких банков, после чего они аккуратно-аккуратно один за другим прекратили прием карт "Мир". Но надо сказать, за период с февраля по сентябрь карта "Мир" была полноценным международным платежным инструментом и продолжает им оставаться", — сказал он, выступая на форуме "Экономические бои без правил: рецепты победы".
"Такие страны, как Белоруссия, Армения, Киргизия и целый ряд других стран продолжают не просто работать с нашей платежной системой, они продолжают работать с ней активно, развивать технологии, развивать сервисы", — добавил Комлев.
https://1prime.ru/banks/20221122/838909444.html
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