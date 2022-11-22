МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Турецкие банки прекратили обслуживание карты "Мир", но банки Армении, Белоруссии, Киргизии и целый ряд других стран продолжают сотрудничество с платежной системой, сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев. Россия намерена урегулировать с Таиландом вопрос использования карт "Мир"

"Турецкий рынок функционировал… до тех пор пока не возникла угроза вторичных санкций для турецких банков, после чего они аккуратно-аккуратно один за другим прекратили прием карт "Мир". Но надо сказать, за период с февраля по сентябрь карта "Мир" была полноценным международным платежным инструментом и продолжает им оставаться", — сказал он, выступая на форуме "Экономические бои без правил: рецепты победы".

"Такие страны, как Белоруссия, Армения, Киргизия и целый ряд других стран продолжают не просто работать с нашей платежной системой, они продолжают работать с ней активно, развивать технологии, развивать сервисы", — добавил Комлев.