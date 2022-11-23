МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Банк России видит восстановление темпов роста потребительского кредитования в этом году, в ноябре он ускорился по сравнению с октябрем, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Банк России представил регулирование кредитов на трансформацию экономики

"Мы видим, что достаточно быстро восстанавливается у нас в этом году рост потребкредитования", — сказала она, выступая на конференции Ассоциации российских банков.

Данилова отметила, что в связи с объявленной в сентябре частичной мобилизацией были опасения, что произойдет "кредитное сжатие", однако этого не случилось — было лишь незначительное замедление, уровень одобрения заявок банками и спрос остались на высоком уровне.

"Видим, что в ноябре у нас … темпы выше, чем в октябре. То есть можно сказать, что восстанавливается прежняя динамика, которая у нас уже была в третьем квартале, и в целом можно сказать о том, что снова идет рост кредитования", — заявила Данилова.

По данным ЦБ, которые он раскрыл в понедельник, кредитование населения в октябре выросло на 1%. Заметно замедлилось необеспеченное потребительское кредитование – до роста в 0,3% (по предварительным данным) после увеличения 0,9% в сентябре, указывал регулятор.