МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Микрофинансовый рынок серьезно и положительно влияет на борьбу с черным кредитованием в России, однако оно вряд ли исчезнет до конца, заявил руководитель службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, выступая на XXI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. Центробанк рассказал о работе МФО, кредитующих малый бизнес

"Безусловно, вы оказываете очень серьезное положительное влияние на борьбу с черным рынком с теневым рынком кредитования… Черный рынок до конца не исчез, и я думаю, что он до конца никогда не исчезнет", — сказал Мамута, обращаясь к участникам микрофинансового рынка.

Черное кредитование не исчезнет из-за того, что все еще будут существовать заведомо неплатежеспособные клиенты, чей риск дефолта близок к 100%. Они не смогут получить займ в банке или МФО, но смогут получить его у нелегального кредитора, объяснил Мамута.

При этом руководитель службы ЦБ РФ отметил, что в этой ситуации появляется "задача другого порядка". "Социальная миссия государства, на мой взгляд, делать так, чтобы этим людям не нужно было брать взаймы, чтобы государство поддерживало их другими инструментами — целевыми субсидиями, занятостью и так далее", — отметил он.

"Тем не менее чем эффективнее работает рынок микрофинансирования, тем меньше та прослойка, которая вынуждена решать свои проблемы на черном рынке", — заключил Мамута.