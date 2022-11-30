МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Банк России видит жалобы заемщиков на навязывание им дополнительных услуг, считает это плохой практикой и призывает МФО отказаться от нее, следует из заявления руководителя службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуты на XXI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. Центробанк рассказал о работе МФО, кредитующих малый бизнес

"Если посмотреть на структуру того, на что жалуются люди, то в МФО я в первую очередь бы выделил, в качестве уже сигнала, жалобы на навязывание допуслуг… Плохая практика, коллеги, хочу вас всех призвать к тому, чтобы навязываний не было", — обратился Мамута к участникам микрофинансового рынка.

Регулятор относится в подобной практике МФО "крайне отрицательно". Мамута напомнил, что навязывание получило довольно широкое распространение в банковском секторе, однако сейчас оно снижается, так как ЦБ активно давит на подобные практики. "Ситуация, при которой выдача займа обусловлена предоставлением допуслуги, фактически обусловлена, не по договору, это, конечно, плохая история, за которой мы внимательно следим", — отметил он.

В то же время в этом году стало меньше жалоб от потребителей на некачественные взыскания со стороны МФО, что говорит о донастройке модели "мягкого коллекшена", добавил Мамута.

По рынку микрофинансирования, кредитных коопераций и ломбардов за 10 месяцев 2022 года ЦБ отмечает уменьшение общего количества жалоб. Так, у МФО оно снизилось на 10%, у кредитных кооперативов — больше чем на 40%. Снижение числа жалоб есть и на рынке ломбардов, однако потребители часто жалуются на несоблюдение условий хранения, заключил Мамута.