Банк России поддержит доступность кредитов для военнослужащих и их семей
Банк России намерен поддержать доступность кредитования для военнослужащих и их семей
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Банк России разрешит банкам не ухудшать оценку кредитов военнослужащих и членов их семей для поддержания доступности ссуд для них, говорится в сообщении регулятора.
"Новые меры, направленные на поддержку банковского сектора: возможность принять решение не ухудшать оценку ссуд заемщиков-военнослужащих и членов их семей для поддержания доступности кредитования для них", — сказано в документе.
В настоящее время ЦБ готовит соответствующее информационное письмо для банков.
Ранее в среду регулятор заявил, что рекомендует банкам проводить реструктуризации кредитов заемщиков и принудительно не выселять должников из жилья до конца 2023 года.
https://1prime.ru/banks/20221130/839010394.html
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