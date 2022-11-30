МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Банк России разрешит банкам не ухудшать оценку кредитов военнослужащих и членов их семей для поддержания доступности ссуд для них, говорится в сообщении регулятора. ЦБ рекомендовал банкам принудительно не выселять должников из жилья

"Новые меры, направленные на поддержку банковского сектора: возможность принять решение не ухудшать оценку ссуд заемщиков-военнослужащих и членов их семей для поддержания доступности кредитования для них", — сказано в документе.

В настоящее время ЦБ готовит соответствующее информационное письмо для банков.

Ранее в среду регулятор заявил, что рекомендует банкам проводить реструктуризации кредитов заемщиков и принудительно не выселять должников из жилья до конца 2023 года.