МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИНАМИКИ ПОТРЕБКРЕДИТОВ БУДЕТ ГОТОВ УЖЕСТОЧИТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЮДАЕВА
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20221201/839023479.html
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИНАМИКИ ПОТРЕБКРЕДИТОВ БУДЕТ ГОТОВ УЖЕСТОЧИТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЮДАЕВА
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20221201/839023479.html
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