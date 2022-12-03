МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Количество выданных в октябре потребительских кредитов достигло в России максимума с начала года — 2,353 миллиона ссуд, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг бюро". Банки предоставили военным и их семьям более 100 тысяч кредитных каникул

Согласно данным компании, число новых потребкредитов в октябре выросло почти на 10% по сравнению с сентябрем — до 2,353 миллиона ссуд. Это стало максимальным показателем с декабря прошлого года — тогда было выдано 2,653 миллиона кредитов.

В то же время средний размер кредита резко упал — на 30%, до 159,1 тысячи рублей. В результате объем новых потребительских ссуд, выданных в октябре, снизился второй месяц подряд — на 23,1%, до 374,6 миллиарда рублей.

"Результаты потребительского кредитования в октябре являются следствием целого ряда внешних по отношению к кредиторам факторам. Многие кредиторы изменяли свои кредитные и лимитные политики с целью упреждения возможных дополнительных кредитных потерь, что отчасти и привело к снижению среднего чека", — прокомментировали в компании.

При этом, по данным бюро кредитных историй, не все кредиторы скорректировали свои политики — многие сохранили прежние или даже увеличили объемы выдачи. "Подобный дисбаланс на рынке со временем покажет, кто выиграл от данной ситуации: те, кто продолжал кредитовать как и прежде, или более консервативные игроки рынка", — заключили в компании.