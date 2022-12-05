МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов досрочно выплатило кредит Банку России в полном объёме, теперь начинается профицитное пополнение фонда обязательного страхования вкладов, говорится в сообщении госкорпорации. Минфин и Центробанк внесли проект стратегии развития финансового рынка

"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" досрочно полностью погасила кредит Банка России, полученный для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов (Фонда). Последний транш в размере 24,01 миллиарда рублей агентство перечислило Банку России 2 декабря 2022 года", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности госкорпорация выплатила ЦБ 880,4 миллиарда рублей: из них 842 миллиарда рублей — в счет погашения основной суммы долга, 38,4 миллиарда рублей — выплаты процентов за пользование кредитом.

"Завершение выплат по кредиту Банка России — знаковое событие. С этого момента начинается профицитное формирование фонда обязательного страхования вкладов", — добавили в АСВ.