МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Выдача ипотеки в России за 11 месяцев превысила 4 триллиона рублей, а по итогам всего года может достичь 4,5 триллионов рублей – это очень высокий результат для рынка в нынешних условиях, сообщает пресс-служба ВТБ. Эксперты оценили желание россиян продлить льготную ипотеку

"По оценке ВТБ, в ноябре продажи жилищных кредитов российских банков составили не менее 460 миллиардов рублей, что выше результата октября. По итогам 11 месяцев рынок преодолел отметку в 4,1 триллиона рублей ипотечных продаж, тогда как в прошлом году — более 5 триллионов", — говорится в сообщении.

По оценке ВТБ, в декабре спрос на ипотеку будет не ниже, чем в последний месяц осени. "Это поможет довести выдачи по итогам года до 4,5 триллионов рублей, что станет крайне высоким результатом для рынка, с учетом тех вызовов, с которыми ему пришлось столкнуться", — прокомментировал через пресс-службу вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Динамика продаж следующего года во многом будет зависеть от решения по госпрограмме. Она оказывает существенную поддержку рынку новостроек. В настоящее время "первичка" стабилизировалась и достигла равновесного состояния по спросу и ценам, добавил Дячкин.

ВТБ в ноябре оформил более 17,5 тысячи жилищных кредитов на сумму около 81 миллиарда рублей, что на 9% превысило результат предыдущего месяца. Всего с начала года банк выдал таких кредитов на сумму более 834 миллиардов рублей. Средний чек достиг почти 4,6 миллиона рублей, незначительно увеличившись к уровню октября.