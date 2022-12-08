МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Какие акции запустили в преддверии Нового года российские банки, рассказали "Известия", проведя опрос среди 30 крупных кредитных организаций. Российские и китайские банки подключились к платежным системам друг друга

По данным издания, с предложением открыть вклад с доходностью выше ключевой ставки Центробанка (7,5%) в предпраздничный период выступили три кредитные организации. Так, в "Открытии" указали на запущенный в конце ноября новый депозит со ставкой 8% годовых при размещении средств на 13 месяцев. В ВТБ сообщили о депозите на три года с доходностью до 9,5%, который начал действовать с начала ноября. А "Почта Банк" начал предлагать оформление вкладов на полтора года под 8% годовых на сумму от 10 тысяч до одного миллиарда рублей.

Издание отмечает, что выгодный кредитный продукт на сегодняшний день предложили только в двух банках из 30 опрошенных.

В частности, в "Зените" запускается опция по ипотеке со льготным периодом. На первые три месяца клиентам предоставят отсрочку по платежу основного долга, а проценты будут начисляться по ставке от 4,99% годовых. Это предложение действует до 31 декабря и распространяется только на собственные ипотечные программы банка.

При этом Абсолют Банк планирует провести акции по ипотеке в новогодние каникулы. Как сообщили в банке, клиентам в эти дни будет предоставляться скидка в размере 0,5 п.п. от действующей ставки при совершении сделки в эти же даты.