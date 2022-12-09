МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Определение дропа — человека, через которого мошенники выводят и обналичивают украденные деньги, нужно закрепить в законе и дать российским банкам четкие критерии для блокировки их счетов, заявил РИА Новости директор департамента информационной безопасности Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Миклухо. Российские банки увеличили взносы в фонд страхования вкладов на 22 процента

В среду президент РФ Владимир Путин обещал дать поручения ЦБ, Минцифры и МВД выработать общий подход по возврату денег жертвам финансовых мошенников.

"На законодательном уровне требуется закрепить определение "дропа" — физического лица, через которого мошенники выводят и обналичивают денежные средства. При этом должны быть прописаны четкие критерии, при наличии которых у банков будут законные основания для блокировки счетов таких клиентов", — сказал Миклухо.

Если физическое лицо было ранее замешано в схемах по выводу денежных средств, то на него должны накладываться ограничения по банковскому обслуживанию во всей банковской системе. Например, ограничения по использованию дистанционного банковского обслуживания, выпуску карт, по сумме перевода или кредита и другие, добавил он.

Кроме того, требуется закрепить ответственность банков по оперативному использованию фидов – баз данных о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента, получаемых от ЦБ, отметил эксперт.

"На наш взгляд, оптимальным был бы подход с внесудебным порядком возврата за счет средств, находящихся на счете клиента банка-получателя. В этом случае пострадавшему клиенту необходимо предоставить подтверждающие документы, например, копии заявления о несогласии с переводом, заявление в полицию и талон-уведомление, выписку оператора связи о поступивших звонках и так далее", — заключил Миклухо.