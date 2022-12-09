МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Приложение "Тинькофф банка" при попытке входа оповещает об ошибке, сообщили корреспонденты РИА Новости. Киберэксперт развеял распространенный миф о прослушке телефона

Отмечается, что пользователи получают уведомления о том, что "что-то пошло не так" или "данные недоступны" с просьбой позже повторить попытку входа.

Мобильное приложение "Тинькофф банка" ранее работало со сбоями 29 ноября, а 29 сентября у клиентов "Тинькофф мобайл" возникали проблемы со звонками и смс. Летом пользователи приложения сталкивались с трудностями с переводом средств.