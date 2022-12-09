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2022
https://1prime.ru/banks/20221209/839116319.html
Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя
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В работе приложения Сбербанка произошел сбой, однако его удалось быстро устранить. Пользователи не могли войти в приложение, сервис выдавал сообщение об ошибке исполнения запроса... ПРАЙМ, 09.12.2022
банки, финансы, новости, сбербанк, мобильное приложение, банки, сбой
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В работе приложения Сбербанка произошел сбой, однако его удалось быстро устранить.
Пользователи не могли войти в приложение, сервис выдавал сообщение об ошибке исполнения запроса.
Сбербанк обещал решить проблему в течение получаса, однако сбой был устранен за несколько минут. Сейчас приложение работает корректно.
Ранее с аналогичными проблемами столкнулись клиенты "Тинькофф банка" и Альфа-банка.