МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В работе приложения Сбербанка произошел сбой, однако его удалось быстро устранить.

Пользователи не могли войти в приложение, сервис выдавал сообщение об ошибке исполнения запроса.

Сбербанк обещал решить проблему в течение получаса, однако сбой был устранен за несколько минут. Сейчас приложение работает корректно.

Ранее с аналогичными проблемами столкнулись клиенты "Тинькофф банка" и Альфа-банка.