МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Территориальные отделения Банка России появились в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, говорится в материалах на портале регулятора. Шульгинов сообщил об обеспечении жителей новых субъектов природным газом

Эти отделения подведомственные Южному главному управлению ЦБ в Краснодаре. Пока их страницы пустые. По другим отделениям регулятор предоставляет контактную информацию, региональную инфляцию и профиль региона.

Президент России Владимир Путин в ноябре постановил обеспечить создание в ЛНР и ДНР территориальных учреждений Банка России, а выполняющие сейчас функции центральных банков и коммерческих банков организации преобразовать в общества с ограниченной ответственностью и присоединить к Промсвязьбанку (ПСБ).

Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России прошли 23-27 сентября. Глава государства Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав страны.