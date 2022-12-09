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Сбербанк предупредил о возможных затруднениях при переводах средств
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Пользователи приложения Сбербанка могут столкнуться с проблемами при переводе денег в другие кредитные организации, сообщили в банке. Ранее в пятницу представители "Сбера" заявили... ПРАЙМ, 09.12.2022
банки, финансы, технологии, новости, мобильное приложение, перевод денег, сбербанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Пользователи приложения Сбербанка могут столкнуться с проблемами при переводе денег в другие кредитные организации, сообщили в банке.
Ранее в пятницу представители "Сбера" заявили о восстановлении работы приложения после сбоя. О проблемах со входом в сервис также сообщали клиенты Альфа-банка и "Тинькофф".
Как отметил в организации, все системы Сбербанка функционируют в штатном режиме.
"В связи с затруднениями на стороне банков-партнеров у некоторых клиентов могут быть ограничены переводы в другие банки", — добавили там.