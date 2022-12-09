МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Пользователи приложения Сбербанка могут столкнуться с проблемами при переводе денег в другие кредитные организации, сообщили в банке. Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя

Ранее в пятницу представители "Сбера" заявили о восстановлении работы приложения после сбоя. О проблемах со входом в сервис также сообщали клиенты Альфа-банка и "Тинькофф".

Как отметил в организации, все системы Сбербанка функционируют в штатном режиме.

"В связи с затруднениями на стороне банков-партнеров у некоторых клиентов могут быть ограничены переводы в другие банки", — добавили там.