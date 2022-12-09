ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек — ПРАЙМ. Банки, по состоянию на октябрь, дали отсрочку мобилизованным на сумму 45 миллиардов рублей, что является невысокой нагрузкой для финорганизаций, сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в пятницу. Отделения Банка России появились в новых субъектах

"Надо сказать, что банки и МФО (микрофинансовые организации) — но прежде всего, конечно, банки, потому что на них пришлось большое количество заявлений, — активно включились в эту работу и, несмотря на наличие стартовых проблем, в основном технических, большой объем (обращений) переработали, и каникулы предоставили более чем по 100 тысячам заявлений военнослужащих и членов их семей. Общий объем предоставленных каникул составил 45 миллиардов рублей на состояние на 31 октября", — сказал спикер.

По его словам, банки добросовестно выполнили и выполняют возложенные на них обязанности в предоставлении кредитных каникул военнослужащим, и на первоначальном этапе были только сложности с фиксацией статуса мобилизованного.

"Однако с 23 ноября заработала система ФНС, где банки смогут оперативно смотреть статус мобилизованного… Нагрузка, если говорить о деньгах в 45 миллиардов рублей, невысокая, банки спокойно справляются, а механизм (кредитных) каникул был хорошо отработан в период ковида", — отметил также Мамута.