ТАШКЕНТ, 9 дек — ПРАЙМ. Вопрос возобновления полноценной работы карт "Мир" в Узбекистане еще изучается, новых нормативных документов на этот счет не выходило, сообщил РИА Новости в пятницу представитель ЦБ страны. США разрешили казахстанским банкам принимать карты "Мир"

Ранее пресс-служба Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансовых рынков сообщила, что Управление по контролю за иностранными активами — подразделение министерства финансов США (OFAC) — проинформировало казахстанские регулирующие органы о том, что не возражает против осуществления операций в республике по картам системы "Мир".

"В настоящее время этот вопрос еще изучается", — сообщил представитель ЦБ Узбекистана, отвечая на вопрос о появлении аналогичной возможности в стране.

Представитель регулятора уточнил, что в ЦБ Узбекистана пока документов или информации, подобных уведомлению OFAC в Казахстане, не получали.

В начале ноября председатель правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявлял журналистам, что коммерческие банки страны видят риски в обслуживании карт "Мир", вопрос о возобновлении их приема пока не стоит.

Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.

После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.