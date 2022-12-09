СМИ: UniCredit грозит ужесточение требований к капиталу
Bloomberg: UniCredit грозит ужесточение требований к капиталу на фоне роста рисков
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Агентство Bloomberg News в пятницу передает, что UniCredit SpA столкнулся с возможностью ужесточения требований к капиталу в следующем году. ЕЦБ хочет убедиться в устойчивости итальянского банка на фоне рисков, связанных с военными действиями на Украине и экономическим спадом.
ЕЦБ дал понять UniCredit, что он рассматривает повышение так называемого требования к капиталу Pillar 2, которое сейчас равняется 1,75%, пишет агентство со ссылкой на источники.
Bloomberg также передает, что пересмотр рисков, который центробанк проводит ежегодно, может завершиться уже на следующей неделе. Согласно агентству, никакое официальное решение о требованиях к капиталу UniCredit до банка доведено не было.
https://1prime.ru/banks/20221209/839122550.html
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