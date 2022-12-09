МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Агентство Bloomberg News в пятницу передает, что UniCredit SpA столкнулся с возможностью ужесточения требований к капиталу в следующем году. ЕЦБ хочет убедиться в устойчивости итальянского банка на фоне рисков, связанных с военными действиями на Украине и экономическим спадом. Нефть дешевеет в пятницу на процент

ЕЦБ дал понять UniCredit, что он рассматривает повышение так называемого требования к капиталу Pillar 2, которое сейчас равняется 1,75%, пишет агентство со ссылкой на источники.

Bloomberg также передает, что пересмотр рисков, который центробанк проводит ежегодно, может завершиться уже на следующей неделе. Согласно агентству, никакое официальное решение о требованиях к капиталу UniCredit до банка доведено не было.