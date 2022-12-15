МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Россияне больше не могут перевести средства через банкоматы Сбербанка в другие кредитные организации, обнаружил корреспондент РИА Новости. "Тинькофф" запустит бесконтактную оплату стикерами

При попытке произвести перевод банкомат отклоняет операцию и сообщает, что данная услуга доступна через "Сбербанк онлайн".

Как объяснили в колл-центре Сбербанка, операция больше недоступна в банкоматах. На сайте кредитной организации также говорится, что перевести деньги на карту клиента другого банка можно только через мобильное приложение или "Сбербанк онлайн".

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