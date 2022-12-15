МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Платить по кредиту необходимо — это долг, который добросовестный заемщик обязан погасить. Из этого правила существует лишь несколько исключений, но все их сложно назвать позитивным сценарием. Бывают варианты частичного погашения — можно выплатить банку сумму меньше, чем основной долг, рассказал агентству "Прайм" экономист Алексей Кричевский. Названа сумма, которую оставят должникам на жизнь в 2023 году

Прежде всего, возможно не платить по кредиту, если он был застрахован и произошел страховой случай. Для этого при получении кредита необходимо оформить полис, в котором прописано полное покрытие стоимости кредита. В основном, страховые случаи — это тяжелые травмы, которые делают человека временно нетрудоспособным, или инвалидность. Если это произойдет, то обязательства с заемщика будут сняты, а долг погашен страховой компанией.

Само собой, страховая выплатит долг банку, если заемщик ушел из жизни.

"Бывают кейсы, когда страховая выплачивает кредит за заемщика после того, как он лишился работы, то есть был уволен не по собственному желанию, и находится в поиске нового места трудоустройства. Но, как правило, у такой опции есть сроки — где-то три месяца, где-то год", — поясняет экономист.

Во-вторых, не платить кредит можно, если стать банкротом. Но это, как предупреждает Кричевский, кейс, который "однозначно оставит отпечаток на всей дальнейшей кредитной истории заемщика". Если долгов менее 500 тысяч рублей, банкротство проходит в досудебном порядке, если больше — то только через суд. Имущество, за некоторыми исключениями, будет продано судебными приставами, а вырученные деньги распределят в соответствии с очередностью прав требования. Экономист назвал риски банковских вкладов

Эксперт указал также на еще один эпизод, при котором кредит можно не выплачивать. Речь идет о грубых нарушениях при оформлении кредита со стороны банка или заимодавца. Это могут быть ошибки в формулировках, неправильные даты или числа в паспортных данных, ошибки в ФИО, некорректно оформленные условия договора. Но таких случаев сейчас практически не бывает.

Отсрочить выплаты можно, оформив кредитные каникулы, продолжает экономист. Как правило, этот метод работает для тех, кто лишился дохода от постоянного трудоустройства, либо доходы заемщика сократились более, чем на 30%. При этом оформляются каникулы не более чем на полгода.

Частичная оплата кредита возможна при истечении срока исковой давности и при выкупе своего договора у банка или коллекторов. Как правило, срок исковой давности считается либо с момента последнего платежа, либо со старта просрочки, либо с последнего уведомления о долге. Для выкупа долга у банка или коллекторов придется привлекать третьих лиц, поскольку самому выкупить долг у банка нельзя — такую сделку можно оспорить как фиктивную.

Как правило, после длительной просрочки банки могут продать долг с большим дисконтом — иногда долги уходят за 25% от тела. Но это актуально только при работе с потребительскими кредитами, поскольку в случаях с автокредитами или ипотекой банки предпочитают просто продать залог.

Еще один вариант не платить по кредиту — просто его вернуть в течение двух недель после того, как он был получен. Тогда никакие проценты не начисляются. "Это срок "периода охлаждения", установленного ЦБ. Сейчас все больше договоров составляется так, что при досрочном погашении, например, на отрезке в первые 20% срока действия кредита, заемщик будет должен неустойку. Де-факто это не совсем законная история и довольно легко оспаривается через суд", — заключил Кричевский.