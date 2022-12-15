МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Динамика корпоративного кредитования в России продолжает оставаться позитивной, несмотря на сложные обстоятельства, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Банк России обнаружил псевдооператоров инвестиционных платформ

"Динамика корпоративного кредитования остается позитивной, несмотря на сложные обстоятельства. И компании продолжают привлекать ресурсы и на рынке облигаций. В целом мы видим, что задача финансового сектора на ближайшие годы — это обеспечение финансовыми ресурсами проектов технологической модернизации", — сказала она, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Также в ходе своего выступления глава регулятора затронула тему финансирования венчурных компаний. По ее словам, в этом вопросе нужны меры господдеркжи. При этом она добавила, что избыточный контроль со стороны госорганов может отпугнуть потенциальных частных инвесторов.

В конце октября ЦБ РФ озвучил свой прогноз по темпам роста кредитования юрлиц: в 2022 году оно вырастет до 10-13% с 5-10% в предыдущем прогнозе.