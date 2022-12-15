Глава Центробанка оценила динамику корпоративного кредитования
Набиуллина сообщила о позитивной динамике на рынке корпоративного кредитования
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Динамика корпоративного кредитования в России продолжает оставаться позитивной, несмотря на сложные обстоятельства, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Динамика корпоративного кредитования остается позитивной, несмотря на сложные обстоятельства. И компании продолжают привлекать ресурсы и на рынке облигаций. В целом мы видим, что задача финансового сектора на ближайшие годы — это обеспечение финансовыми ресурсами проектов технологической модернизации", — сказала она, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Также в ходе своего выступления глава регулятора затронула тему финансирования венчурных компаний. По ее словам, в этом вопросе нужны меры господдеркжи. При этом она добавила, что избыточный контроль со стороны госорганов может отпугнуть потенциальных частных инвесторов.
В конце октября ЦБ РФ озвучил свой прогноз по темпам роста кредитования юрлиц: в 2022 году оно вырастет до 10-13% с 5-10% в предыдущем прогнозе.
https://1prime.ru/banks/20221215/839189177.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.