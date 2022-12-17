МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Программа льготной ипотеки в России будет постепенно сворачиваться, а ставка по ней будет увеличена до 8% годовых. Несмотря на рост ставки, банки ожидают сохранения спроса на эти кредиты, поскольку такой ее уровень все равно выгоднее средней по рынку, показал опрос РИА Новости. Путин заявил о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что льготную ипотеку на новостройки продлят до 1 июля 2024 года, но при этом ставки по ней будут увеличены до 8% годовых. В то же время глава государства отметил, что этот механизм постепенно планируется сворачивать. Одновременно будет расширен доступ к семейной ипотеке — она станет основным льготным инструментом. Средняя ставка по рыночной ипотеке, сообщал также в четверг глава "Дом.РФ" Виталий Мутко, на данный момент составляет порядка 11%.

"ВТБ считает стратегически важным предложение продлить ипотеку с господдержкой до середины 2024 года, а также расширить условия семейной ипотеки на семьи с двумя детьми до 18 лет. Это позволит поддержать клиентов, планирующих покупку или продажу недвижимости, а также обеспечит устойчивое развитие ипотечного и строительного рынка в долгосрочной перспективе", — сообщили в пресс-службе кредитной организации. По оценке ВТБ, в этом году российские банки выдадут порядка 4,6-4,7 триллиона рублей ипотеки, а в следующем за счет продления госпрограмм покажут не меньшие результаты.

Решение о плановом увеличении льготной ставки по ипотеке на новостройки в России является взвешенным, это поддержит спрос на жилье, полагает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Такого же мнения придерживаются в банке "Санкт-Петербург". Мишустин поручил обеспечить запуск льготной ипотеки на новых условиях

"Программа будет востребована даже с увеличенной ставкой, так как предложение останется значительно выгоднее текущих рыночных программ кредитования. Программа эффективно стимулирует развитие строительной отрасли и рынка недвижимости", — комментируют в пресс-службе банка "Зенит".

Продление льготной ипотеки приветствуют и в Промсвязьбанке. По оценке кредитной организации, продукты с господдержкой останутся главным драйвером не только ипотечного рынка, но и жилищного строительства в целом, а также окажут существенную поддержку отраслям, занятым в производстве строительных материалов, транспортно-логистическим компаниям.

Льготная ипотека всегда рассматривалась как временная мера, поэтому будет логично, что когда-то она завершится, рассуждают в "Абсолют-банке". Там предположили, что в перспективе сохранятся только адресные программы, например, направленные на поддержку семей с детьми или отдельных регионов.