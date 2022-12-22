МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Сбербанк в текущем году снизил долю валют недружественных стран в своем корпоративном кредитном портфеле менее чем до 10% с 27% на начало года, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов. Сбербанк ждет снижения цен на жилье в России

"Специфика этого года, конечно, была в том, что на начало года у нас примерно 27% кредитного портфеля номинировалось в валютах недружественных стран, сейчас это уже меньше 10%", — рассказал Попов.

Он добавил, что ни в одном российском банке, в том числе Сбербанке, никогда не формировалась пассивная база в "дружественных" валютах, например, в юанях. "Сейчас юани, скорее, уже стандарт.

Юань входит в ежедневный оборот в России и замещает таким образом доллар, евро и по механизмам сбережения, и механизмам размещения публичного долга, и механизмам расчета", — отметил зампред правления Сбербанка.

Остальные же валюты дружественных стран широким спросом у компаний пока не пользуются, добавил Попов.

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