МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. В России необходимо запустить актуальные инструменты жилищной поддержки, одним из которых могла бы стать ипотечная программа для молодежи на специальных условиях, заявил глава Камчатского края Владимир Солодов в ходе Госсовета по вопросам реализации молодежной политики. В правительство внесли проекты об изменении условий льготной ипотеки

"Просим дать поручение правительству РФ вместе с Центральным банком разработать и запустить такую программу", — обратился он к президенту Владимиру Путину.

Солодов рассказал, что молодые семьи не всегда успевают воспользоваться действующими государственными выплатами, поскольку процесс их оформления затягивается и потенциальные получатели выходят за возрастные границы. Кроме того, суммы таких выплат не хватает для покупки жилья.

По словам губернатора, количество семей, получающих жилищную поддержку, необходимо удвоить, чтобы устранить очередь, накопившуюся за годы действия программы.

Солодов подчеркнул, что жилищные условия во многом влияют на удовлетворенность уровнем жизни и семейные планы россиян.