МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Корреспонденту РИА Новости удалось протестировать платежный стикер Tinkoff Pay с NFC-чипом: его можно будет переклеивать с одного устройства на другое, он не будет размагничиваться и портиться от влаги, о чем рассказал руководитель "Тинькофф кассы" Сергей Хромов. "Тинькофф" возобновил переводы в евро для бизнеса

"Платежный стикер Tinkoff Pay имеет встроенный NFC-чип для бесконтактной оплаты", — объяснил Хромов, отвечая на вопрос об устройстве наклейки.

Стикер можно будет настраивать через мобильное приложение банка: устанавливать пин-код, лимиты по операциям, пополнять баланс. А в будущем планируется добавить выбор счета или карты с которой будут списываться деньги при оплате стикером.

При необходимости, стикер можно будет переклеивать с одного устройства на другое, также в комплекте будут дополнительные клеевые полоски. При этом, выбирая место для наклеивания, для корректной работы стикера стоит учитывать конструктивные особенности разных телефонов, например, встроенный NFC-чип или магниты.

Также, если наклеить стикер под чехол телефона, то его работоспособность будет зависеть от материала и толщины чехла. В банке отметили, что наклейку не обязательно крепить именно на телефон — при желании можно выбрать любой предмет для нее. Но все же лучше всего стикер подойдет для телефона, который стал уже привычным для россиян способом оплаты.

Кроме того, в банке обещают, что стикер не испортится, если его намочить. Он прошел сертификацию в НСПК, которая включает в себя испытания на воздействие окружающей среды. Поэтому, наклейка соответствует стандартам платежной системы и защищена от воздействия воды, объяснил руководитель "Тинькофф кассы".

С точки зрения сохранности средств, пользоваться платежным стикером безопасно, поскольку операции свыше 1000 рублей, как правило, нужно подтверждать пин-кодом. Чтобы дополнительно защититься, в банке советуют установить лимит трат на месяц или день и поставить ограничения по операциям в мобильном приложении. "В случае утраты стикер можно заблокировать и перевыпустить", — заключил Хромов.