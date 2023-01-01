МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Банк России с 1 января 2023 года перешел на использование кредитных рейтингов при проведении операций по предоставлению обеспеченных кредитов банкам, а также при проведении операций с ликвидностью. Банк России предложил ввести несколько временных послаблений для банков

Изначально такой переход должен был состояться еще в апреле 2022 года.

Однако в конце марта регулятор сообщил, что переход на использование кредитных рейтингов при проведении ЦБ РФ операций по предоставлению обеспеченных кредитов банкам перенесен на 1 января 2023 года.

Таким образом, соответствующая мера от Банка России вступила в силу.

Теперь ЦБ при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем рынке будет использовать информацию о кредитных рейтингах контрагентов Банка России вместо информации о классификационных группах. Операции РЕПО и операции кредитования под обеспечение будут проводиться Банком России с кредитными организациями при наличии у них хотя бы одного кредитного рейтинга, присвоенного рейтинговыми агентствами АКРА (АО) или АО "Эксперт РА".

При этом минимальный рейтинг из всех имеющихся у организации должен находиться на уровне не ниже — "B-(RU)"/"ruB-" по классификации рейтинговых агентств АКРА и "Эксперт РА" для операций РЕПО и операций кредитования под обеспечение в виде ценных бумаг, а также "BB-(RU)"/"ruBB- " — для операций кредитования под обеспечение в виде прав требования по кредитным договорам.