МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в России в этом году составит примерно 8,5% годовых (посчитано медианное значение), на ее уровень повлияет повышение ставки по льготной ипотеке на новостройки до 8%, которое было объявлено в прошлом году, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. Мишустин продлил "льготную ипотеку" до 1 июля 2024 года

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин озвучил новые параметры льготной ипотеки: она продлевается до 1 июля 2024 года, но ставка вырастает с 7 до 8%, а семейная ипотека под 6% становится доступна семьям с двумя детьми младше 18 лет. Также в новых регионах России будет предоставляться ипотека по ставке 2% под строительство нового жилья.

"В случае стабильной денежно-кредитной политики средняя ставка в 2023 году будет в диапазоне 8-9%", — считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Он отмечает, что средняя ставка будет сильно зависеть от многих факторов: макроусловий, регулирования ипотеки от застройщиков с околонулевой ставкой, доли льготных программ в выдаче.

Похожую оценку дает и директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Ксения Якушкина. По ее мнению, средняя ставка по ипотеке в 2023 году составит 8,2-8,5%, на это повлияет повышение ставки по льготной ипотеке до 8%. "Поддержку ипотечным выдачам в условиях невысокого спроса окажет продление общей льготной ипотечной программы и расширение условий по семейной ипотеке", — добавляет Якушкина. ЦБ заявил о максимальном с марта объеме "плохих" долгов по ипотеке в ноябре

Похожий прогноз делает и директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова — она ожидает среднюю стоимость ипотеки в этом году в 8,5% "при прочих равных условиях". Ставку в районе 7,5-8% прогнозирует директор по розничным продуктам АТБ Татьяна Савеленко. При этом она отмечает, что если показатели инфляции будут выше ожиданий и будет расти ключевая ставка ЦБ, то это "негативно скажется на рынке ипотеки, так как программы от застройщиков уже не смогут компенсировать рост ставок".

Менее позитивный прогноз по ставке — 12-14% по стандартной ипотеке в зависимости от условий — дает доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Она отмечает, что по льготной ипотеке ставка пока останется на уровне 8%. "Однако для роста (ипотеки — ред.) понадобятся доступные для населения условия, и здесь стоит говорить о ставке в пределах 10%", — обратила внимание эксперт.

"В следующем году будут изменяться условия ипотечного кредитования даже по льготному кредитованию. И ставки будут повышаться. Многое зависит от геополитической ситуации и экономической ситуации в стране", — заключила Ермилова.