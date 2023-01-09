МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Доля одобренных в России заявок на получение банковского кредита от частных клиентов в прошедшем году снизилась до каждой четвертой — по сравнению с каждой третьей в 2021 году, следует из пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Экономист рассказал, как распознать невыгодный вклад

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2022 году банки одобрили 26% заявок на получение кредита от частных клиентов (в 2021 году этот показатель был на 7 процентных пунктов выше — 33%)", — говорится в сообщении.

Как уточняет бюро, такой уровень одобрения кредитных заявок говорит о низком аппетите к риску у банков и смене кредитного риск-профиля заявителей на получение кредита.

"Нужно отметить, что принципы принятия решений банками становятся все более понятными заемщикам. Многие граждане в 2022 году познакомились со своим персональным кредитным рейтингом на сайте НБКИ, где он доступен бесплатно и без ограничений, и, исходя из полученной информации, смогли принять более взвешенное решение о получении того или иного кредита", — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.