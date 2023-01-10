МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. При оформлении кредита онлайн можно получить более выгодные условия, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Минфина России Мария Соловиченко. Юрист объяснила, когда банк может простить долг по кредиту и чем это грозит

Она напомнила, что на текущий момент существует возможность осуществлять практически все банковские с помощью телефона — достаточно установить приложение нужного банка. Причем в некоторых случаях банки, по словам Соловиченко, поощряют использование этих программ.

В частности, если сделать заявку на привлечение кредита в онлайн-режиме, банк может предоставить пониженную процентную ставку. Она может быть снижена на 0,5-1 процент.