Россиянам объяснили, как можно получить более выгодные условия по кредиту
Финансист Соловиченко: оформляя кредит онлайн, можно сократить процентную ставку на 0,5-1%
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. При оформлении кредита онлайн можно получить более выгодные условия, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Минфина России Мария Соловиченко.
Она напомнила, что на текущий момент существует возможность осуществлять практически все банковские с помощью телефона — достаточно установить приложение нужного банка. Причем в некоторых случаях банки, по словам Соловиченко, поощряют использование этих программ.
В частности, если сделать заявку на привлечение кредита в онлайн-режиме, банк может предоставить пониженную процентную ставку. Она может быть снижена на 0,5-1 процент.
https://1prime.ru/banks/20230110/839424868.html
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