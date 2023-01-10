МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Сбербанк в декабре выдал рекордный за всю историю объем ипотечных кредитов — 382 миллиарда рублей, а также максимальный с начала года объем потребительских кредитов — 238 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка. Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и "вторичку"

"Выдачи ипотеки "Сбера" в декабре оказались рекордными и превысили максимальные показатели марта 2022 года. В последний месяц 2022 года клиенты "Сбера" оформили в банке жилищных кредитов более чем на 382 миллиарда рублей. Из них на вторичное жилье пришлось 218 миллиардов рублей, на первичное — 141 миллиард, а на индивидуальное жилищное строительство — более 17 миллиардов", — сообщили в банке.

Отмечается, что больше всего ипотечных кредитов по итогам декабря взяли жители Москвы (на 50 миллиардов рублей), Московской области (34 миллиарда рублей), Санкт-Петербурга (25 миллиардов рублей), Краснодарского края (23 миллиарда рублей) и Тюменской области (20 миллиардов рублей).

Одновременно банк выдал максимальный с начала года объем потребкредитов. "Рекордный в 2022 году объем потребительского кредитования зафиксирован в "Сбере" в декабре. В последнем месяце года банк выдал кредитов на любые цели на 238 миллиардов рублей. Повышенный интерес к займам сохранялся вплоть до боя курантов: даже 31 декабря, в нерабочий день, россияне взяли потребкредиты на 3,3 миллиарда рублей", — указано в сообщении.

По итогам 2022 года портфель потребительских кредитов в Сбербанке достиг 3,4 триллиона рублей, а число заемщиков составило 12,8 миллиона человек.