МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Банк России расширил лимит основного депозитного аукциона сроком на одну неделю до рекордных 5,7 триллиона рублей, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные ЦБ. Эксперт ЦБ рассказала, как правильно подготовить личный финансовый план

"ЦБ идет на рекорд: на основном депозитном аукционе 10 января лимит расширен до 5,7 триллиона рублей", — указал аналитик.

Например, примерно год назад, на основном аукционе 11 февраля 2022 года, лимит составил 2,4 триллиона рублей. А на последнем основном аукционе ушедшего года – 27 декабря – 3,46 триллиона, отметил он.

"Вероятно, у банков скопился рекордно большой объем "свободных" денег, который они вынуждены размещать на депозитах ЦБ с относительно низкой ставкой: максимальная ставка на основном аукционе – 7,5%", — отметил Осадчий.

Он добавил также, что источник происхождения этих средств – федеральный бюджет.