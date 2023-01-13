МОСКВА, 13 января — ПРАЙМ. По мнению бывшего главного экономиста Банка Японии Сейсаку Камеды, центральный банк может скорректировать порядок управления кривой доходности, если зарплаты будут расти не только в крупных компаниях и возникнут предпосылки для того, чтобы рост оплаты труда стал устойчивым трендом. Японские домохозяйства ожидают роста цен в 2023 году

Все больше крупных компаний обещают повышать зарплаты на фоне усиления дефицита рабочей силы и роста стоимости жизни.

Вероятно, на ежегодных весенних переговорах с профсоюзами ведущие компании предложат существенные прибавки к оплате труда, и вопрос лишь в том, поступят ли так же небольшие фирмы, сказал Камеда в интервью Reuters в пятницу.

В этом году Банк Японии будет внимательно изучать различные данные, включая ежемесячный отчет правительства по зарплатам и результаты проводимых профсоюзами опросов, чтобы оценить, станет ли повышение оплаты труда устойчивым трендом в следующем году и позднее, добавил он.

По словам Камеды, который хорошо знает, как Банк Японии формирует экономические прогнозы и использует их при выработке политики, сигналы банка указывают на то, что, по его мнению, повышение зарплат, когда оно стартует в этом году, будет устойчивым.

"Если банк получит достаточно свидетельств более широкомасштабного повышения оплаты труда, он может объявить, что стимулирование дало результат, — сказал Камеда. — В это случае банк сможет указать на повышение зарплат как на причину коррекции своей политики". В Японии растет число обанкротившихся компаний

В выходящем на следующей неделе ежеквартальном прогнозном докладе Банк Японии может немного повысить прогноз инфляции на начинающийся в апреле финансовый год, так как компании продолжают перекладывать растущие затраты на потребителей, добавил экономист.

В отсутствие свежих данных по зарплатам центральный банк будет ждать выходящего в апреле доклада, чтобы более точно оценить, насколько устойчив рост оплаты труда, сказал Камеда.

Этот доклад выйдет 28 апреля, когда будет проходить первое заседание Банка Японии при новом управляющем. Срок полномочий действующего главы банка Харухико Куроды истекает 8 апреля.

Участники рынка предполагают, что скоро центральный банк откажется от управления кривой доходности (YCC) и начнет повышать процентные ставки. Это мнение сложилось после того, как в декабре банк расширил диапазон допустимых отклонений доходности 10-летних облигаций от целевого уровня. Япония еще не определилась с позицией по лимиту цен на нефть из России

Курода опроверг вероятность повышения ставок в краткосрочной перспективе, заявив, что, пока рост зарплат не ускорился и пока движимая ростом затрат инфляция не сменится инфляцией, движимой усилением спроса, Банк Японии должен проводить крайне мягкую политику.

Вместе с тем, по словам Камеды, последние заявления руководителей центрального банка, включая Куроду, указывают на то, что в банке стали более позитивно оценивать инфляцию за счет роста затрат.

"Действительно, инфляция растет в основном за счет затрат. Но верно и то, что компании могут переносить растущие затраты на потребителей, потому что экономика сильна, — сказал Камеда. — Это стало беспрецедентной для Японии переменой".

До 2022 года Камеда возглавлял отдел исследований и статистики Банка Японии. Сейчас он работает экономистом в исследовательской компании, аффилированной с японским холдингом Sompo.