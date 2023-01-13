МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co за прошлый год сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2021 годом — до 13,182 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности банка. JP Morgan отчитался о снижении прибыли по итогам 2022 года

Разводненная чистая прибыль группы на одну акцию составила 3,14 доллара после 4,95 доллара годом ранее. Выручка банка по итогам года уменьшилась на 6%, до 73,785 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Wells Fargo за четвертый квартал упала в 2 раза, до 2,864 миллиарда долларов, а разводненная чистая прибыль группы на одну акцию составила 0,67 доллара после 1,38 доллара годом ранее. Квартальная же выручка банка в годовом выражении сократилась на 5,7%, до 19,66 миллиарда долларов, при прогнозе в 19,99 миллиарда.

"Пусть на результаты квартала и повлияли операционные убытки, полученные ранее, наши показатель отражают прогресс по улучшению выручки… Мы продолжаем инвестировать в будущее. В прошлом году мы улучшили наши цифровые и мобильные возможности для лучшего обслуживания клиентов", — приводятся в релизе слова генерального директора банка Чарли Шарфа (Charlie Scharf).

На предварительных торгах в Нью-Йорке акции Wells Fargo падают в цене на 3,7%.

Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).