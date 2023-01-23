МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Банк России приступил к импортозамещению корпоративного программного обеспечения: регулятор объявил тендер по созданию системы электронной почты и службы каталогов, следует из информации, размещенной на закупочной платформе "Сбербанк-АСТ". Эксперт объяснил введение ЦБ официальных курсов к еще девяти валютам

"Выполнение работ по созданию опытного участка и тестированию технических решений по импортозамещению системы электронной почты Банка России… выполнение работ по созданию опытного участка и тестированию технических решений по импортозамещению единой службы каталогов Банка России", — гласит тендер.

Как поясняется в проекте договора на выполнение работ, благодаря созданию такого программного обеспечения регулятор рассчитывает снизить санкционные риски для своей инфраструктуры.

Согласно прилагаемой документации, на обе позиции планируется потратить около 40 миллионов рублей.