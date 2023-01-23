МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Банк России приступил к импортозамещению корпоративного программного обеспечения: регулятор объявил тендер по созданию системы электронной почты и службы каталогов, следует из информации, размещенной на закупочной платформе "Сбербанк-АСТ".
"Выполнение работ по созданию опытного участка и тестированию технических решений по импортозамещению системы электронной почты Банка России… выполнение работ по созданию опытного участка и тестированию технических решений по импортозамещению единой службы каталогов Банка России", — гласит тендер.
Как поясняется в проекте договора на выполнение работ, благодаря созданию такого программного обеспечения регулятор рассчитывает снизить санкционные риски для своей инфраструктуры.
Согласно прилагаемой документации, на обе позиции планируется потратить около 40 миллионов рублей.
https://1prime.ru/banks/20230123/839549375.html
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