МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Законопроект, позволяющий гражданам России через портал "Госуслуги" установить себе запрет на кредиты и займы, готовится к внесению в Госдуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. Российские банки стали реже одобрять заявки на кредиты

В прошлом году регулятор предложил ввести механизм самозапрета на кредиты и займы, который будет действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только того банка, в котором человек имеет счет. Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.

"Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную Думу", — говорится в сообщении ЦБ.

С таким механизмом банки "концептуально согласны", подтвердил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Для его реализации потребуется внести изменения в законы о кредитных историях и о потребительском кредите, добавил он.

"Граждане смогут, зайдя на "Госуслуги", выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на "Госуслугах" автоматически будет попадать в бюро кредитных историй", — пояснил он.

Таким образом, банки, которые всегда запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, будут видеть выставленные ограничения на кредитование, добавил Войлуков.