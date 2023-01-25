МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Процент одобрения кредитов гражданам российскими банками, достигнув пика прошлой осенью, к концу года откатился к майским уровням в 26%, но это все равно было выше минимальных прошлогодних значений, зафиксированных в феврале, свидетельствуют данные финансового маркетплейса "Сравни", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В Госдуму внесут проект о самозапрете на получение кредитов и займов

"Минимальный уровень одобрения кредитов в прошлом году наблюдался в феврале 2022 года и составил 22%. Затем процент одобрения увеличился и достиг пика в 32% в сентябре. К концу года показатели одобрения кредитов снизились до состояния мая 2022 года — 26%", — отмечают эксперты маркетплейса.

Подводя итоги за прошлый год, они отметили, что число потребительских кредитов наличными значительно сократилось, люди стали больше экономить. Вместе с тем, по словам экспертов, уверенно себя чувствовала ипотека. При этом авторы исследования сообщают, что в новом году банки практически не поменяли свой подход к выдаче кредитов.

Эксперты напомнили, что банки оценивают клиентов по кредитной истории. Если человек занимал и в срок отдавал деньги — у него формируется хорошая кредитная история, которая позволит занимать в будущем. Кредитная история портится у тех, кто допускал просрочки по кредитам. Им в будущем могут одобрять небольшие суммы или просто отказывать, оставляя лишь одну возможность — кредитоваться в микрофинансовых организациях под высокий процент.

По данным "Сравни", за год средний кредитный рейтинг россиян увеличился на 54 пункта до 602 баллов. Этот показатель рассчитывается на основе добросовестности исполнения обязательств перед кредиторами по шкале от 0 до 1000 баллов. От 1 до 500 баллов — плохой показатель, повышенный риск отказа по кредиту. От 501 до 700 баллов — средний показатель, можно рассчитывать на стандартные условия кредитования в любом банке, низкий риск отказа, а от 701 до 1000 баллов — хороший показатель, можно рассчитывать на выгодные условия по кредиту.