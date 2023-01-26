МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит законопроект, который позволит улучшить оценку качества ипотечных жилищных кредитов, подлежащих включению в ипотечное покрытие облигаций, сообщает пресс-служба кабмина. ЦБ видит тенденцию к постепенному отказу от ипотеки по пониженным ставкам

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях"…. Принятие законопроекта позволит единому институту развития в жилищной сфере улучшить оценку качества ипотечных жилищных кредитов (займов), подлежащих включению в ипотечное покрытие облигаций", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что законопроект может помочь оказать влияние на повышение качества портфелей ипотечных кредитов в обеспечении облигаций с ипотечным покрытием.

Ипотечные облигации (ИЦБ) — ценные бумаги, выпущенные банком и обеспеченные платежами его клиентов по ипотечным кредитам. ИЦБ за счет управления кредитным и процентным риском ипотеки и снижения нагрузки на капитал позволяют банкам увеличить объемы выдачи ипотечных кредитов.

Ранее газета "Известия" сообщала, что единому институту развития в жилищной сфере ("Дом.РФ") откроют доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации, соответствующий законопроект должен разработать Минфин, его могут внести на рассмотрение в Госдуму в феврале 2023 года. Как писала газета, нововведение упростит выпуск ипотечных облигаций для кредитных организаций.