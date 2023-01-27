МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В 2022 году россияне стали вдвое чаще гасить потребкредиты раньше срока, посчитали для "Известий" в БКИ "Скоринг Бюро". В ГД внесли законопроект для улучшения оценки качества ипотечных кредитов

Как сообщил изданию глава БКИ "Скоринг Бюро" Олег Лагуткин, в 2020-2021 годах средний уровень полного досрочного погашения по всем видам банковских займов в России стабильно держался на отметке 6,5-7%, но в первые же месяцы 2022 года этот показатель повысился сразу до 8%, а в отдельные периоды достигал 12,2%.

Самые значительные изменения фиксируются по наиболее распространенному виду кредитования — потребзаймам (без учета POS-кредитов). Если в 2020-2021 годах полное досрочное погашение проходило в среднем по 9-9,5%, то в 2022-м этот показатель повысился до 18 и 23-26% в пиковые периоды — с марта по май, отметил глава БКИ.

Он добавил, что по ипотеке средний уровень полного досрочного погашения в отдельные месяцы достигал 1,7%, а это вчетверо выше значений предыдущих периодов. Наблюдался рост показателя и по автокредитам, но о был менее выраженный.

По данным Лагуткина, к концу прошлого года показатели полного досрочного погашения по потребзаймам еще не вернулись к уровням прошлых лет и остаются повышенными — 10-12%, хотя по другим видам кредитов они вернулись к своим многолетним значениям.

Замеченную БКИ тенденцию изданию подтвердили в ряде крупнейших банков. Эксперты уверены, что причина роста досрочных погашений состоит в желании заемщиков как можно раньше избавиться от долгов в условиях неопределенности. Впрочем, при этом отмечается, что досрочно гасить кредит не всегда рационально.