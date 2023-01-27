МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Узбекистанские банки работают над возобновлением обслуживания карт "Мир", о сроках говорить пока рано, заявил председатель правления ЦБ страны Мамаризо Нурмуратов. Раскрыты "секреты" банковских карт, о которых мало кто знает

"Наши банки не оставляют этот вопрос… По возможности делают все, чтобы создать условия (для возобновления обслуживания карт — ред.)", — сказал Нурмуратов, отвечая на вопрос о возможности возобновления приема карт "Мир" в Узбекистане.

Он отметил, что о сроках возобновления обслуживания пока говорить рано.

Глава ЦБ Узбекистана уточнил, что в этом вопросе узбекистанские банки взаимодействуют с управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). "Мы слышали про Казахстан, но сами еще не получали никаких разрешительных бумаг… Наша цель — открыть дорогу туристам из России, создать условия для них", — добавил Нурмуратов.

В декабре агентство Казахстана по регулированию и развитию финансовых рынков сообщило, что OFAC — проинформировало казахстанские регулирующие органы о том, что не возражает против осуществления операций в республике по картам системы "Мир".

Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard — "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.

После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.